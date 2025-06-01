Під Мелітополем підірвали військовий потяг окупантів

Вночі 31 травня на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району Запорізької області відбувся вибух — підірвано військовий потяг російських загарбників.

Джерело: ГУР

Деталі: Розвідка не уточнює про свою причетність до події.

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За даними ГУР, потяг рухався в бік окупованого Криму.

Унаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс.

Розвідники пишуть, що після цього росіяни посилили перевірки патрулів та на блокпостах.

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Нагадаємо: 24 травня оператори ударних БпЛА підрозділів ГУР МО вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним на окупованій території Запорізької області.