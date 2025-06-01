Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Під Мелітополем підірвали військовий потяг окупантів

Роман ПетренкоНеділя, 1 червня 2025, 09:07
Під Мелітополем підірвали військовий потяг окупантів
окупований мелітополь, фото: ТАСС

Вночі 31 травня на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району Запорізької області відбувся вибух — підірвано військовий потяг російських загарбників.

Джерело: ГУР

Деталі: Розвідка не уточнює про свою причетність до події.

Реклама:

За даними ГУР, потяг рухався в бік окупованого Криму.

Унаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс.

Розвідники пишуть, що після цього росіяни посилили перевірки патрулів та на блокпостах.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: 24 травня оператори ударних БпЛА підрозділів ГУР МО вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним на окупованій території Запорізької області.

МелітопольокупаціяпартизаниГУР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Криму померла легендарна дисидентка Айше Сейтмуратова
Під Мелітополем підірвали військовий потяг окупантів
У Польщі обирають президента у другому турі
оновлено від 00:42, фото, відеоРосіяни вдарили по об’єктах критичної інфраструктури Запоріжжя
фото, відео, оновленоУ Росії на потяг обвалився міст: 7 загиблих, десятки постраждалих
Зеленський: Немає інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул, це виглядає несерйозно
Усі новини...
Держдеп: Трамп і Рубіо ухвалять відповідні рішення за результатами переговорів України і Росії
РФ атакувала Київщину БПЛА, крилатими та балістичними ракетами
Сибіга показав роботу ППО над його домом західним партнерам
СК Росії: Обидва мости вночі було підірвано, розслідують як теракт
Останні новини
12:33
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є загиблі та поранені
12:27
Росіяни вдарили артилерією по Херсону, є загибла та поранені
12:24
Вчені знайшли нову карликову планету в Сонячній системі: вона у 20 тисяч разів менша за Землю
12:20
Британія приватизувала останній банк-боржник з часів фінансової кризи 2008 року
11:57
Головна зірка американського футболу не збирається брати участь в Олімпіаді у Лос-Анджелесі
11:53
Біля кордону Чехії та Німеччини поліція застрелила чоловіка
11:40
Чи варто довіряти психологічним порадам із TikTok? Фахівці кажуть: ролики кишать дезінформацією
11:36
фотоСК Росії: Обидва мости вночі було підірвано, розслідують як теракт
11:21
РФ може втратити фінансову подушку вже у 2026 році – СЗР
11:03
відеоСибіга показав роботу ППО над його домом західним партнерам
Усі новини...
Реклама:
Реклама: