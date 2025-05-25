Воїни ГУР розтрощили військовий поїзд окупантів

24 травня оператори ударних БпЛА підрозділів ГУР МО вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним на окупованій території Запорізької області.

Джерело: ГУР

Деталі: Уточнюється, що прицільних ударів по об’єкту окупаційної логістики прямо під час руху завдали на залізничній ділянці Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка.

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За даними розвідки, щонайменше три цистерни з пальним знищено.

Залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму ― порушене.