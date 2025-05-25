Воїни ГУР розтрощили військовий поїзд окупантів
Неділя, 25 травня 2025, 09:38
24 травня оператори ударних БпЛА підрозділів ГУР МО вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним на окупованій території Запорізької області.
Джерело: ГУР
Деталі: Уточнюється, що прицільних ударів по об’єкту окупаційної логістики прямо під час руху завдали на залізничній ділянці Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка.
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За даними розвідки, щонайменше три цистерни з пальним знищено.
Залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму ― порушене.