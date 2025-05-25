Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Воїни ГУР розтрощили військовий поїзд окупантів

Роман ПетренкоНеділя, 25 травня 2025, 09:38
Воїни ГУР розтрощили військовий поїзд окупантів
скриншот

24 травня оператори ударних БпЛА підрозділів ГУР МО вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним на окупованій території Запорізької області.

Джерело: ГУР

Деталі: Уточнюється, що прицільних ударів по об’єкту окупаційної логістики прямо під час руху завдали на залізничній ділянці Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка.

Реклама:

За даними розвідки, щонайменше три цистерни з пальним знищено.

Залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму ― порушене.

ГУРвійнаЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Під час рекордної атаки загинули 12 людей, ще понад 60 поранені
Зеленський після рекордної атаки: Мовчання Америки та інших заохочують Путіна
ПС: Росія вночі запустила майже 300 дронів та 70 ракет, є влучання у 22 локаціях
Кислиця: На переговорах у Стамбулі Мединський казав, що на війні "росіяни вбивають росіян"
Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState
відеоРозвідники показали знищення новітнього ворожого ЗРК "Бук-М3"
Усі новини...
ГУР
ГУР: На окупованій Херсонщині вибухнула машина з офіцерами російського підрозділу "Ахмат"
"Це більше, ніж просто трек": двоє українських ветеранів з ампутаціями підкорили Гімалаї
ГУР: Кремль активізував спецоперацію "Двійник" у Польщі
Останні новини
12:09
Зірка Давида замість хреста: в Італії на військовому кладовищі виправили помилки 80-річної давності
12:06
Ігнат не вважає легкомоторні літаки ефективними проти "Шахедів"
12:03
ФотоАрмія РФ вдарила по житловому будинку в Куп’янську: загинули дві жінки, є поранені
12:02
футболСпортивна історія дня. Як замінити генія і виграти чемпіонат Англії в дебютному сезоні
11:47
4 міфи про каву, які вже спростувала наука
11:39
У "Армія+" проводять опитування щодо безбарʼєрності у війську
11:22
Під час рекордної атаки загинули 12 людей, ще понад 60 поранені
11:05
Сибіга розповів про "відкриту розмову" з президентом Азербайджану
10:48
Зеленський після рекордної атаки: Мовчання Америки та інших заохочують Путіна
10:31
Глава МЗС Туреччини їде в Росію обговорювати війну в Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: