Росіяни вдарили артилерією по Херсону, є загибла та поранені

Вранці 1 червня російські війська завдали артилерійського удару по Херсону, внаслідок цього загинула літня жінка.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Особу жінки встановлюють.

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Ще унаслідок цієї атаки постраждала 64-річна жінка. Її доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмою, контузією, а також уламковим пораненням тім’яної ділянки.

Згодом до лікарні звернувся ще один житель Херсона, котрий потрапив під російський обстріл у Дніпровському районі.

У 27-річного чоловіка — мінно-вибухова травма.