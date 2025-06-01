Росіяни вдарили артилерією по Херсону, є загибла та поранені
Неділя, 1 червня 2025, 12:27
Вранці 1 червня російські війська завдали артилерійського удару по Херсону, внаслідок цього загинула літня жінка.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Особу жінки встановлюють.
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Ще унаслідок цієї атаки постраждала 64-річна жінка. Її доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмою, контузією, а також уламковим пораненням тім’яної ділянки.
Згодом до лікарні звернувся ще один житель Херсона, котрий потрапив під російський обстріл у Дніпровському районі.
У 27-річного чоловіка — мінно-вибухова травма.
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