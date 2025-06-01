РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ: 12 загиблих, 60 поранених

Російські війська завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – станом на 12.50 відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.

Джерела: Сухопутні війська ЗСУ, "Суспільне"

Деталі: За даними речника Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева, попередньо росіяни вдарили "Іскандером".

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Пряма мова Саранцева: "На момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, крім тих, хто можливо не встиг до них дістатись. Попередньо відомо, що це був 'Іскандер', але остаточні дані будуть, коли місце удару буде досліджене експертами".

Деталі: Зазначається, що під час повітряної тривоги шикувань чи масових зборів не було.

Дослівно: "Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога".

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Деталі: Для з’ясування причин і обставин інциденту створили спеціальну комісію та призначили службове розслідування. Командування оперативного командування "Схід" також співпрацює з правоохоронними органами.

Дослівно: "У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності".

Передісторія: