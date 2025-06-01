ДПСУ: Росіяни на Сумщині розширяють територію з заходу штурмових груп

Російська армія продовжує тиснути малими піхотними групами у Сумській області, розширюючи територію для заходу своїх військ.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону

Пряма мова Демченка: "На жаль, ситуація по Сумській області, особливо в межах Юнаківської та Хотінської громад, непроста, ворог продовжує тиснути, продовжує свої дії, застосовуючи піхотні групи, малі штурмові групи для того, щоб вони накопичувалися і проводили власне бойові дії, атакували позиції українських захисників саме на території нашої держави.

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І це вже триває певний час, найбільш активно - у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останній період ворог розширює цю територію з заходу малих штурмових груп, зокрема, це напрямки населених пунктів Василівка, Володимирівка".

Деталі: Він пояснив, що російські малі штурмові групи на квадроциклах або мотоциклах намагаються максимально глибоко заїхати на українську територію, очікувати підкріплення та атакувати позиції захисників.

Демченко наголосив, що ворога вкривають вогнем не лише на території України, а й у Курській області.

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Що передувало: Головком ЗСУ Олександр Сирський 31 травня повідомив, що російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку та зосередила зусилля на прикордонні Сумщини.