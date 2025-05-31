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Росія активізувала наступ на Запоріжжі та тисне на Сумщину — звіт Сирського

Роман ПетренкоСубота, 31 травня 2025, 12:32
Росія активізувала наступ на Запоріжжі та тисне на Сумщину — звіт Сирського
фото: генштаб

Російська армія значно активізувалася на Запорізькому напрямку та зосередила зусилля на прикордонні Сумщини, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський у звіті за травень.

Джерело: Генштаб

Пряма мова Сирського: "Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат. Основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з РФ районах Сумської області.

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Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії...

... Знищуємо ворога та його оборонний потенціал і у глибокому тилу. Так, засобами DeepStrike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території РФ — уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора. Серед цілей - потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПЛА".

Деталі: Сирський запевнив, що операція на Курському напрямку триває.

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Проте головком наголосив, що противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів.

Нагадаємо: З огляду на постійну загрозу життю цивільного населення внаслідок обстрілів влада 31 травня розпорядилася про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району.

СирськийЗапорізька областьокупація
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