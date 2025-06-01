У Кремлі припустили, що зустріч Трампа і Путіна може не відбутися цього року

Зустріч американського президента Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна може не відбутися до кінця 2025 року.

Джерела: Заява помічника Путіна Юрія Ушакова, "Європейська правда"

Деталі: Ушаков підтвердив, що жодних домовленостей про зустріч Трампа і Путіна наразі немає, хоча "ідеї витають у повітрі". За його словами, у Кремлі вважають позитивними сам факт телефонних розмов.

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Пряма мова Ушакова: "Звичайно, особиста зустріч – це взагалі щось масштабне, що повинно привести до серйозних результатів. Але знову-таки, ці результати мають готуватися кимось, а саме – командами відповідно Білого дому і Кремля".

Деталі: Помічник Путіна сказав, що прогнозувати, коли відбудеться зустріч, "можна, але це безглуздо".

Пряма мова Ушакова: "Можна гадати, що в цьому році, наприклад... не факт, звичайно. Ні. Але гадати можна".

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