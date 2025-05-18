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Рубіо: Трамп хоче зустрітись з Путіним якомога швидше

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 18 травня 2025, 09:52
Рубіо: Трамп хоче зустрітись з Путіним якомога швидше
Марко Рубіо. Фото: U.S. Department of State

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп якомога швидше хоче провести зустріч з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Джерело: Рубіо в інтерв’ю телеканалу CBS News, "Європейська правда"

Деталі: Рубіо висловив переконання, що єдиний спосіб просування переговорів між Україною та РФ – це особиста зустріч Трампа і Путіна.

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Він зазначив, що американський президент публічно запропонував провести особисту зустріч.

"Організація такої зустрічі вимагає певних зусиль, тому я не можу сказати, що наразі вже планується вибір місця і дати. Але президент хоче цього. Він хоче зробити це якомога швидше", – розповів Рубіо.

Як відомо, напередодні Трамп анонсував телефонну розмову Путіним у понеділок 19 травня, після чого зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

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Очільник Білого дому також переконаний, що Путін "втомився від війни", та сказав, що мирна угода можлива лише за його участі.

ТрампПутінпереговоривійна
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