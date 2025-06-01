СБУ масово атакувала аеродроми РФ, відомо про ураження 40 стратегічних бомбардувальників – джерело

У Росії удень 1 червня масово палали ворожі стратегічні бомбардувальники – СБУ атакувала безпілотниками чотири російські аеродроми та пошкодила десятки літаків.

Джерело: співрозмовник УП в СБУ

Деталі: Джерело поділилося відео, на якому чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує влучання: "Ось так файно виглядає зараз аеродром "Белая", стратегічна ворожа авіація".

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Співрозмовник пояснив, що СБУ проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ, дрони СБУ відпрацьовують по літакам, які щоночі бомблять українські міста.

Наразі відомо про враження понад 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

СБУ масово атакує аеродроми РФ, відомо про ураження 40 стратегічних бомбардувальників – джерело https://t.co/On2tem0k7e pic.twitter.com/wahCpnUZyp РЕКЛАМА: June 1, 2025

За даними наших джерел, ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина".

Додаткові відео атаки дронів СБУ по російських аеродромах 1 червня. https://t.co/On2tem0k7e pic.twitter.com/sT5T7WxUH7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 1, 2025

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

За даними УП, СБУ відпрацювала відразу по 4 військових аеродромах РФ.

Як повідомляють джерела, літаки горять на аеродромах "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Пізніше росЗМІ та російські пропагандисти написали, що українські БПЛА вилітали з фур, які столи на заправці.