РосЗМІ: дрони, які атакували стратегічну авіацію, вилітали з вантажівок
РосЗМІ та російські пропагандисти заявили, що українські БПЛА вилітали з фур, які стояли на заправці, щоб атакувати стратегічну авіацію на військових аеродромах країни.
Джерело: Mash, Baza
Деталі: У соцмережах опублікували відео, як БПЛА вилітають із фури, що стоїть на заправці, в Оленегорську.
Така ж схема, пишуть ЗМІ, в Усолье-Сибірському Іркутської області. Регіон атакували не менше 20 дронів.
ЗМІ пишуть, що вранці біля заправки біля в'їзду в місто зупинилася фура. Через деякий час прямо з кузова стали вилітати безпілотники, які потім атакували "різні об'єкти".
Очікується, що водій фури, наповненої безпілотниками, які атакували Оленегорськ, міг не знати про вантаж. Його затримано.
Astra пізніше опублікувала відео, з, як стверджується, задушеним водієм фури, з якої було зроблено запуск. На кадрах видно стяжку на шиї шофера.
Також у соцмережах публікують відео з палаючими фурами - нібито вони загорілися після вильоту всіх дронів звідти.
За даними УП, СБУ відпрацювала відразу по 4 військових аеродромах РФ.
Як повідомляють джерела, літаки горять на аеродромах "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново".
Передісторія: У Росії удень 1 червня масово палали ворожі стратегічні бомбардувальники – СБУ атакувала безпілотниками російські аеродроми, повідомлялося про враження 40 літаків.