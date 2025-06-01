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РосЗМІ: дрони, які атакували стратегічну авіацію, вилітали з вантажівок

Роман ПетренкоНеділя, 1 червня 2025, 14:54
РосЗМІ: дрони, які атакували стратегічну авіацію, вилітали з вантажівок
скриншот

РосЗМІ та російські пропагандисти заявили, що українські БПЛА вилітали з фур, які стояли на заправці, щоб атакувати стратегічну авіацію на військових аеродромах країни.

Джерело: Mash, Baza

Деталі: У соцмережах опублікували відео, як БПЛА вилітають із фури, що стоїть на заправці, в Оленегорську.

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Така ж схема, пишуть ЗМІ, в Усолье-Сибірському Іркутської області. Регіон атакували не менше 20 дронів.

ЗМІ пишуть, що вранці біля заправки біля в'їзду в місто зупинилася фура. Через деякий час прямо з кузова стали вилітати безпілотники, які потім атакували "різні об'єкти".

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Очікується, що водій фури, наповненої безпілотниками, які атакували Оленегорськ, міг не знати про вантаж. Його затримано.

Astra пізніше опублікувала відео, з, як стверджується, задушеним водієм фури, з якої було зроблено запуск. На кадрах видно стяжку на шиї шофера.

Також у соцмережах публікують відео з палаючими фурами - нібито вони загорілися після вильоту всіх дронів звідти.

За даними УП, СБУ відпрацювала відразу по 4 військових аеродромах РФ.

Як повідомляють джерела, літаки горять на аеродромах "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново".

Передісторія: У Росії удень 1 червня масово палали ворожі стратегічні бомбардувальники – СБУ атакувала безпілотниками російські аеродроми, повідомлялося про враження 40 літаків.

РосіябезпілотникиСБУавіа
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