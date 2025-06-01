Україна візьме участь у переговорах у Стамбулі на чолі з Умєровим

Президент Володимир Зеленський оголосив, що українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вирушить на переговори до Стамбула з Росією.

Джерела: допис Володимира Зеленського у Telegram, "Європейська правда"

Деталі: Глава держави в неділю провів нараду з керівництвом МЗС, Міноборони, Генерального штабу, Служби безпеки та розвідок і "визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок".

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Дослівно: "Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні".

Деталі: Зеленський додав, що делегацію України в понеділок очолить Рустем Умєров.

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