Україна візьме участь у переговорах у Стамбулі на чолі з Умєровим
Неділя, 1 червня 2025, 15:13
Президент Володимир Зеленський оголосив, що українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим вирушить на переговори до Стамбула з Росією.
Джерела: допис Володимира Зеленського у Telegram, "Європейська правда"
Деталі: Глава держави в неділю провів нараду з керівництвом МЗС, Міноборони, Генерального штабу, Служби безпеки та розвідок і "визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок".
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Дослівно: "Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні".
Деталі: Зеленський додав, що делегацію України в понеділок очолить Рустем Умєров.
Передісторія:
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- Раніше президент Зеленський заявив, що станом на вечір суботи ані Україна, ані її партнери не мають чіткої інформації про те, що росіяни мають намір запропонувати на переговорах у Стамбулі.