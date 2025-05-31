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Зеленський: Немає інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул, це виглядає несерйозно

Катерина ТищенкоСубота, 31 травня 2025, 20:22
Зеленський: Немає інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул, це виглядає несерйозно
Володимир Зеленський, фото Bloomberg via Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на вечір суботи ані Україна, ані її партнери не мають чіткої інформації про те, що росіяни мають намір запропонувати на переговорах у Стамбулі.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини – немає, у Сполучених Штатів – також немає, як і в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно".

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Деталі: Зеленський зазначив, що Україна готується до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та з партнерами в Сполучених Штатах.

"Фактично щодня ми на звʼязку з усіма, хто може зробити дипломатію непустою", – додав він.

Пряма мова: "Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали.

Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру".

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Передісторія: 

  • 28 травня стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.
  • Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати, які умови для припинення вогню Росія висуватиме у своєму проекті "меморандуму", заявивши, що це потрібно обговорювати непублічно. 30 травня Пєсков заявив, що російська делегація буде у понеділок вранці у Стамбулі для мирних переговорів з Україною і там покаже свій меморандум.
  • Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що небажання Росії офіційно передати свій "меморандум" для переговорів свідчить про наявність у ньому нереалістичних вимог та спробу затягнути мирний процес.
  • Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до наступного раунду переговорів з Росією, однак вона досі очікує від Москви обіцяний текст "меморандуму" щодо припинення вогню.

ЗеленськийпереговориРосіяТуреччина
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