Командувач Сухопутних військ Драпатий подав рапорт про відставку

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію на 239 полігоні, де внаслідок удару РФ загинули військові навчального батальйону.

Джерело: Драпатий у Facebook

Пряма мова: "Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Реклама:

Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни".

Деталі: Драпатий зазначив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.

"Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність.

РЕКЛАМА:

Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність – завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки", – написав він.

Драпатий зазначив, що кругова порука та безкарність - отрута для армії.

"Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються – значить, моїх зусиль було недостатньо", – додав він.

Пряма мова: "Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, – живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, – вмирає зсередини.

12 загиблих. Є поранені. Це молоді хлопці з навчального батальйону. Більшість із них перебували в укриттях. Вони мали вчитись, жити, боротися – не гинути. Мої глибокі співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав".

Деталі: Драпатий повідомив, що ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення. Усім постраждалим надається допомога.

"Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь – не слово, а дія. Де відповідальність – не покарання, а основа довіри. Де кожен командир щодня відповідає – за наказ, за рішення, за людину", – зазначив він.

Що передувало: Російські війська 1 червня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.

3-го березня Сухопутні війська повідомили, що 1 березня один із підрозділів їхніх військ став ціллю ворожого ракетного удару, є загиблі та поранені. Перед цим у соцмережах була оприлюднена інформація про удар росіян по полігону у Черкаському на Дніпропетровщині, де перебували українські військові 157-ї окремої механізованої бригади під час шикування. Тоді Драпатий заявив, що особисто стежить за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно.