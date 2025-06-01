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Reuters: Україна на переговорах у Стамбулі представить дорожню карту миру

Олег Павлюк, Українська правдаНеділя, 1 червня 2025, 17:14
Reuters: Україна на переговорах у Стамбулі представить дорожню карту миру

Українська делегація на переговорах у Стамбулі має намір запропонувати Росії чітку дорожню карту для досягнення сталого мирного врегулювання.

Джерело: Reuters з посиланням на документ, пише "Європейська правда"

Деталі: План України передбачає:

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  • повне припинення вогню на строк не менше 30 днів, яке контролюватимуть США і "треті країни",
  • далі має настати обмін полонених за формулою "всіх на всіх", звільнення Росією цивільних заручників і повернення викрадених українських дітей.

Після цього пропонується зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна "для узгодження основних аспектів остаточного мирного врегулювання".

Як пише видання, серед вимог України є повне припинення бойових дій, гарантії безпеки, територіальні питання, компенсація завданих РФ збитків та санкції у разі порушення домовленостей.

Також у документі йдеться, що Україна відкидає заборону на членство в НАТО чи ЄС або обмеження чисельності своїх Збройних Сил чи розгортання іноземних військ на своїй території.

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Окрім того, Київ заявляє про невизнання окупованих Росією територій з 2014 року і пропонує визначити лінію зіткнення "відправною точкою для переговорів" між сторонами.

Документ допускає скасування "деяких санкцій" проти Росії, "але поетапно, з механізмом відновлення у разі потреби", а заморожені активи пропонує використати для виплати компенсацій Україні або як гарантію такої виплати.

Передісторія:

  • Раніше стало відомо, що Україна візьме участь у переговорах із Росією у Стамбулі 2 червня – очолить делегацію міністр оборони Рустем Умєров.

переговориросійсько-українська війна
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