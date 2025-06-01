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На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на автомобіль: поранено двох дітей

Катерина ТищенкоНеділя, 1 червня 2025, 18:44
На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на автомобіль: поранено двох дітей
ілюстративне фото Anadolu via Getty Images

У Комишанах на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з БпЛА на авто, внаслідок чого поранення дістали двоє дітей.

Джерело: голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Двоє дітей постраждали через атаку російського дрона у Комишанах. Близько 17:10 ворог скинув вибухівку з БпЛА на автівку, в якій перебували хлопчики, 11 та 16 років.

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В них — мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Молодший хлопчик дістав поранення грудної клітини. У старшого — поранення ноги та руки.

Потерпілих доставили до лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу".

Що передувало: Вранці і вдень 1 червня російські війська завдали артилерійського та дронового ударів по Херсону, внаслідок чого загинули літня жінка і чоловік, ще четверо людей постраждали.

Херсонська областьдіти
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