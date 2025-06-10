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В Австрії сталась стрілянина у школі: учень відкрив вогонь у класах і скоїв суїцид

Марія Ємець, Альона Мазуренко Вівторок, 10 червня 2025, 13:19
В Австрії сталась стрілянина у школі: учень відкрив вогонь у класах і скоїв суїцид
фото: Bild

В австрійському місті Грац повідомляють про стрілянину у школі, внаслідок якої, за даними медіа, є чимало загиблих – кількість поки що офіційно не підтверджена.

Джерело: Kurier, "Європейська правда"

Деталі: Інцидент стався вранці 10 червня у закладі на вулиці Драєршюценгассе. Точну кількість постраждалих поки не розкривають.

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Неофіційно журналісти дізналися, що нападник – учень закладу і скоїв суїцид після того, як відкрив вогонь у двох класах. Серед постраждалих – учні і викладачі.

На місці присутні декілька спецпідрозділів поліції. 

ЗМІ дізналися, що загиблих – "щонайменш п’ять осіб", а таблоїд Kronen Zeitung пише про навіть вісім загиблих.

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Наприкінці травня у Берліні 13-річний хлопець вдарив однокласника ножем на території школи. Слідчі виключили мотив, пов'язаний з ксенофобією або релігією, оскільки обидвоє дітей є громадянами Німеччини.

Перед тим у Тампере у Фінляндії повідомляли про напад у школі на трьох 15-річних учениць, який скоїв 16-річний учень. 

Австріядіти
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