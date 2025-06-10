Українець, що напав з ножем на людей в Амстердамі, був дезертиром – ЗМІ

Громадянин України, підозрюваний у ножовому нападі в Амстердамі у березні цього року, виявився дезертиром, який воював проти РФ, а потім втік до Західної Європи і вирішив сісти там до в'язниці.

Джерело: розслідування журналістів програми Nieuwsuur нідерландського мовника NOS, передає "Європейська правда"

Деталі: Роман Д., українець, підозрюваний у ножовому нападі на п'ятьох людей в Амстердамі в березні цього року, – 30-річний солдат, який перебував на військовій службі в Збройних силах України. Він дезертирував під час відпустки.

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Ще до від'їзду з України він неодноразово висловлював бажання потрапити до європейської в'язниці, як з'ясувалося з розмов Nieuwsuur з колишніми побратимами Романа Д. Прокуратура підозрює українця в замаху на вбивство або вбивство з терористичною мотивацією.

У січні керівництво армії дозволило йому короткострокову відпустку, оскільки він сказав, що хоче відвідати матір у Чехії. Однак він так і не приїхав; його мати каже, що не розмовляла з ним з моменту російського вторгнення. За її словами, голландська поліція повідомила їй, що її син приїхав до Нідерландів безпосередньо з України.

"Він часто говорив, що хоче вбити когось у Норвегії, щоб потрапити туди до в'язниці і прожити там решту життя", – каже колишній командир чоловіка Юрій Малюта. Норвегія відома гуманним режимом у в'язницях.

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"Він вивчав закони різних країн, щоб зрозуміти, як можна отримати довічне ув'язнення. Він уже давно показував ознаки того, що з його психічним станом щось не так", – розповів він.

Останній раз Малюта контактував з Романом Д. у лютому. Тоді Д. сказав йому, що перебуває в Польщі і не повернеться в Україну.

Після нападу поліція не змогла відразу встановити особу Д., оскільки він мав при собі різні документи. Розслідування Nieuwsuur показує, що це були підроблені документи п'яти товаришів по службі. Вони вже дали свідчення в Міністерстві юстиції України.

Роман Д. родом із Сартани в Донецькій області, яка зараз контролюється Росією. Через це походження з'явилися припущення, що напад із ножем міг бути частиною російської операції. Європейські спецслужби попереджають, що Росія хоче дестабілізувати західні суспільства.

Колишні побратими Д. скептично ставляться до цієї теорії. "Роман роками воював проти росіян, важко уявити, що він міг би працювати на них", – каже один з них. Проте вони не можуть повністю виключити таку можливість: "Можливо, з ним зв'язався хтось із його рідного міста, хто зараз працює на росіян".

На запитання у прокуратурі Нідерландів відповіли, що все ще розглядають усі версії.

Роман Д. вступив до лав української армії до мобілізації 2022 року. У 2019 році його призначили до артилерійського підрозділу 503-го батальйону, який, серед іншого, брав участь в обороні міста Вугледар, що було ареною запеклих боїв, та в околицях Херсона.

У 2023 році Роман отримав важку черепно-мозкову травму від вибуху гранати. "Він сказав, що отримав сильний удар, часто страждав від запаморочення", – розповів побратим.

Потім його перевели на адміністративну посаду, де, за словами військових, він став все більше ізольованим.

Колеги описують його як замкнутого, провокативного і мінливого. Один називає його відлюдником, інший каже, що він постійно змінював свою думку "і завжди хотів посперечатися".

За словами одного з солдатів, він був зачарований Ілоном Маском і біткойнами. За словами іншого, Д. зацікавився радикальним ісламом: "Він читав Коран і багато говорив про Аллаха. Але це Роман, він швидко захоплюється".

Роман Д. вперше з'явиться в суді на початку липня.

Нагадаємо, напад стався 27 березня поблизу площі Дам в Амстердамі. Чоловік з ножем накинувся на перехожих і поранив п’ятьох. Нападника зупинив британський турист – йому вдалось притиснути того до землі і утримувати так до приїзду поліції.

Мер Амстердама нагородила британця за його хоробрий вчинок та зазначила, що він не захотів публічно розкривати своє ім’я.