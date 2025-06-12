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В Індії розбився пасажирський літак: на борту могли перебувати понад 240 пасажирів

Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 червня 2025, 12:00
В Індії розбився пасажирський літак: на борту могли перебувати понад 240 пасажирів
фото: скриншот з відео

В аеропорту західного міста Ахмадабад в Індії розбився  пасажирський літак, повідомили в четвер телевізійні канали, не уточнюючи, чи є загиблі. За попередніми даними, на борту могли перебувати більше 240 пасажирів.

Джерело: Reuters, The Times of IndiaRepublic

Деталі: На відеозаписах видно густий чорний дим, що піднімається в небо з аеропорту.

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Повідомляється, що рейс Air India, що виконував рейс Ахмадабад-Лондон, зазнав аварії невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту Сардар Валлаббхай Патель в Ахмадабаді.

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Літак впав у районі Мегані, залишивши темний стовп диму, видимий за кілометри. На місце події прибули служби екстреної допомоги.

За попередньою інформацією, на борту перебували близько 242 пасажирів.

ОновленоЗа даними диспетчерської поліції штату Гуджарат, на борту літака перебувало 242 особи.

Однак індійський телеканал CNN News18 повідомив, що на борту літака було 220 пасажирів і 12 членів екіпажу.

За даним Генерального директорату цивільної авіації( DGCA), на борту літака перебували 242 особи: 230 пасажирів, 2 пілоти та 10 бортпровідників.

Серед 242 осіб було 217 дорослих та 11 дітей, повідомило джерело Reuters. З них 169 були громадянами Індії, 53 – британцями, семеро португальцями та один канадець, повідомила Air India.

Індіянадзвичайна подіяавіа
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