Трамп заробив мільйони від продажу Біблій, іменних годинників і кросівок

Президент США Дональд Трамп задекларував дохід у понад сотні мільйонів доларів від криптовалюти, бізнесу у сфері нерухомості та продажу сувенірної продукції: кросівок, іменних годинників, парфумів та книг, в тому числі Біблій.

Джерело: фінансова декларація президента, Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Загалом, за підрахунками Reuters, американський президент повідомив про активи на суму не менше 1,6 мільярда доларів.

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Хоча Трамп заявив, що передав свої бізнеси в траст, яким керують його діти, оприлюднені дані показують, що доходи з цих джерел все одно надходять до президента, що дало привід для звинувачень у конфлікті інтересів.

Наприклад, деякі з його бізнесів у таких сферах, як криптовалюта, виграють від змін у політиці США під його керівництвом.

Фінансова декларація була підписана 13 червня і не містила інформації про період, який вона охоплює.

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Тільки одна мем-монета, випущена президентом на початку цього року – $TRUMP – принесла приблизно 320 мільйонів доларів комісійних, хоча публічно невідомо, як ця сума була розподілена між контрольованою Трампом організацією та її партнерами.

Окрім комісій за мем-монету, сім'я Трампа заробила понад 400 мільйонів доларів від World Liberty Financial, децентралізованої фінансової компанії.

У своїх деклараціях Трамп вказав 57,35 мільйона доларів від продажу токенів World Liberty.

Статки Трампа охоплюють також значну частку у компанії Trump Media & Technology Group (DJT.O) – яка володіє соцмережею Truth Social.

Крім активів і доходів від своїх бізнес-проєктів, президент задекларував щонайменше 12 мільйонів доларів доходу, включаючи відсотки та дивіденди, від пасивних інвестицій на загальну суму щонайменше 211 мільйонів доларів.

Розкрита інформація показала доходи від різних активів, включаючи нерухомість Трампа у Флориді. Згідно з поданими документами, три гольф-курорти Трампа в цьому штаті – Jupiter, Doral і West Palm Beach – а також його приватний клуб Mar-a-Lago, розташований неподалік, принесли щонайменше 217,7 мільйона доларів доходу.

Trump National Doral, великий гольф-центр в районі Маямі був найбільшим джерелом доходу сім'ї Трампа – 110,4 мільйона доларів.

Трамп також отримав роялті від різних угод – 1,3 мільйона доларів від Greenwood Bible (на вебсайті видання зазначено, що це "єдина Біблія, офіційно схвалена Лі Грінвудом і президентом Трампом"); 2,8 мільйона доларів від Trump Watches і 2,5 мільйона доларів від Trump Sneakers and Fragrances.

Трамп вказав 1,16 мільйона доларів доходу від своїх NFT – цифрових колекційних карток із своїм зображенням, – тоді як перша леді Меланія Трамп заробила близько 216 700 доларів від ліцензійних платежів за власну колекцію NFT.

Нагадаємо, у вересні минулого року Трампа зобов'язали виплатити компенсацію лондонському співаку і автору пісень Едді Гранту за використання його пісні Electric Avenue без дозволу.