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Британія збудує 12 атомних підводних човнів, готуючись до війни з Росією – ЗМІ

Іван Д'яконовПонеділок, 2 червня 2025, 03:21
Британія збудує 12 атомних підводних човнів, готуючись до війни з Росією – ЗМІ
Фото: Wikipedia

Велика Британія оголосила про плани збудувати 12 нових атомних підводних човнів, готуючись до потенційної збройної агресії з боку Росії.

Джерело: The Sunday Times

Деталі: За інформацією видання, Велика Британія планує побудувати 12 нових ударних атомних підводних човнів, які мають замінити сім наявних субмарин класу Astute, оснащених конвенційною зброєю, а також доповнити чотири стратегічні підводні човни з ядерними ракетами Trident, що формують морський компонент ядерного стримування Великої Британії.

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Введення в експлуатацію нових човнів очікується з кінця 2030-х років. 

Нові субмарини стануть частиною тристороннього безпекового пакту AUKUS, укладеного між Великою Британією, США та Австралією у 2021 році. Альянс передбачає обмін військовими технологіями, інформацією та спільну розробку підводних човнів. Загальна кількість субмарин, замовлених у межах AUKUS, сягне 20 одиниць.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер також обіцяє інвестувати 15 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 20 млрд доларів США – ред.) у програму створення ядерних боєголовок.

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Це вперше коли Велика Британія розкриває як кількість атомних ударних підводних човнів, що замінять клас Astute, так і масштаб інвестицій у програми створення боєголовок, зазначає видання.

Деталі переозброєння британської армії, як очікується, буде викладено у Стратегічному огляді оборони Великої Британії, який опублікують у понеділок, 2 червня.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що Британія має бути готовою до збройного нападу з боку Росії, а також, що огляд надішле "сигнал Москві" щодо готовності країни до бойових дій.

130-сторінковий документ, серед іншого, рекомендуватиме переведення збройних сил Великої Британії у стан бойової готовності у відповідь на "негайну й гостру" небезпеку з боку Росії.

Передісторія:

ядерна зброяВелика Британія
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