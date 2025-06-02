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Кароль Навроцький перемагає на виборах президента Польщі

Іван Д'яконовПонеділок, 2 червня 2025, 06:23
Кароль Навроцький перемагає на виборах президента Польщі
Кароль Навроцький. Фото: Getty Images

Національна виборча комісія Польщі оприлюднила результати підрахунку 100% виборчих дільниць. Перемогу на президентських виборах здобув Кароль Навроцький.

Джерело: Onet.pl, Gazeta wyborcza

Деталі: За результатами обробки 100% даних із виборчих дільниць, директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів виборців і здобув перемогу у другому турі виборів президента Польщі. Його опонент – мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49,11% голосів.

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За даними екзит-полу, у другому турі виборів президента Польщі мінімальну перевагу мав Тшасковський з 50.3% голосів.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни, також вони засвідчили зміну ставлення до України. Деталі – у статті "Менше зло" не лише для України: хто і завдяки чому стане новим президентом Польщі

вибориПольща
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