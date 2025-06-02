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У Верховній Раді прогнозують, що вибір поляків у голосуванні за президента ускладнить шлях України в ЄС

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 2 червня 2025, 14:37
У Верховній Раді прогнозують, що вибір поляків у голосуванні за президента ускладнить шлях України в ЄС
фото: Getty Images

Нардепка фракції "Євросолідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка очолює парламентський комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу, вважає, що обрання Кароля Навроцького президентом Польщі може ускладнити процес вступу України в ЄС.

Джерело: Климпуш-Цинцадзе у коментарі "Інтерфакс-Україна", "Європейська правда"

Пряма мова: "Вибір поляків, найімовірніше, ускладнить діалог усередині ЄС і нашу євроінтеграцію. Також сумно бачити немислиме досі перетворення Польщі з адвоката України в НАТО на країну, яка може бути проти".

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Деталі: Депутатка відзначила поляризацію польського суспільства і його "відхилення в бік ізоляціонізму", що викликає тривогу.

Климпуш-Цинцадзе висловила сподівання, що польському політикуму вистачить мудрості зрозуміти згубність цього шляху, а Україні вистачить сил вибудувати конструктивний діалог і донести їм це.

"На Україну чекають дедалі сильніші випробування, тому що вибори в Польщі – це лише частина загальної тенденції зростання ізоляціонізму навіть там, де він смертельно небезпечний. Це вірус дефіциту дорослості, від якого вільний світ поки що не має вакцини", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

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Що передувало: За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

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ПольщавибориЄСєвроінтеграція
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