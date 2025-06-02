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Зеленський на саміті у Вільнюсі розповів, що показала спецоперація СБУ "Павутина"

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 2 червня 2025, 15:56
Зеленський на саміті у Вільнюсі розповів, що показала спецоперація СБУ Павутина
фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський заявив, що операція Служби безпеки України "Павутина" продемонструвала, що Україна здатна до ефективних тактичних рішень у війні з РФ, і спроможна завдавати ворогу відчутних втрат, які змушують його задуматись про дипломатію.

Джерело: глава держави під час саміту "Бухарестської дев’ятки" та північних країн у Вільнюсі, цитує "Європейська правда"

Деталі: Зеленський наголосив, що основним пріоритетом для України залишається зміцнення оборони. Він подякував партнерам за пакети підтримки, розвиток спільного виробництва озброєння і особливо – за інвестиції у військову промисловість України.

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"Європа разом з Америкою має кращу зброю, ніж Росія. У нас також є сильніші тактичні рішення – наша вчорашня операція "Павутина" це довела. Росія повинна відчути, що означають втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії", – сказав президент.

Глава держави звернув увагу на ризики, які несе Росія для всього регіону. Зокрема, він закликав звернути увагу на дії РФ у Білорусі.

Зеленський зазначив, що Україна здатна покрити до 40% своїх оборонних потреб завдяки власному виробництву, однак для цього необхідне стабільне фінансування. "Наші операції демонструють, який вплив мають інвестиції, особливо в безпілотники", – зауважив він.

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Окремо президент нагадав про нагальну потребу в системах протиповітряної оборони.

"І нам усе ще терміново потрібні засоби ППО, особливо комплекси Patriot і ракети до них. Кожен із вас знає, що нам потрібно і чим ви можете допомогти. Потрібні рішення", – підсумував Зеленський.

Передісторія:

  • Спецоперацію Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина" – одну з наймасштабніших і найскладніших диверсійних операцій проти військової авіації Росії, було проведено 1 червня 2025 року.
  • Внаслідок операції, за даними СБУ, було уражено 41 російський військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
  • Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова після спецоперації СБУ "Павутина" заявила, що України має свої карти у війні.
  • Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, коментуючи українську атаку на російські військові аеродроми, внаслідок якої були знищені та пошкоджені стратегічні бомбардувальники, заявила, що Україна успішно захищає себе.

СБУвійнаЗеленський
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