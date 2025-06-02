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Малюк підбив підсумки спецоперації СБУ зі знищення стратегічних літаків РФ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 червня 2025, 13:00
Малюк підбив підсумки спецоперації СБУ зі знищення стратегічних літаків РФ
Василь Малюк, фото: СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк підсумував результати операції "Павутина", у результаті якої були уражені літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах.

Джерело: пресслужба СБУ

Пряма мова Малюка: "Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ".

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Деталі: В СБУ офіційно заявляють, що унаслідок ударів дронами було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад $7 млрд.

За словами Малюка, задачу зі знищення ворожих бомбардувальників поставив президент Володимир Зеленський, а сам голова СБУ очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію" понад півтора року.

Він розповів, що спецоперація відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору. У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах РФ – "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". І завдяки задуму, кажуть в СБУ, одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

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Так, спочатку СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.

"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки РФ тероризуватиме українців ракетами і "Шахедами", – зазначив Малюк.

Що було раніше:

  • У Росії вдень 1 червня відбулась серія ударів по російській авіації щонайменше на чотирьох аеродромах. За інформацією джерел "Української правди", йдеться про спецоперацію СБУ, в результаті якої були уражені близько 40 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники.
  • Міністерство оборони Росії підтвердило атаку з використанням FPV-дронів на військові аеродроми в п’яти регіонах – у відомстві звинуватили в атаці "київський режим".
  • За даними видання Axios, Сполучені Штати не були поінформовані про воєнну операцію України зі знищення десятків російських літаків.
  • Президент Володимир Зеленський назвав операцію СБУ зі знищення понад 40 літаків стратегічної авіації на аеродромах РФ блискучим результатом, який увійде до підручників історії.
  • Пізніше у мережі з'явилися перші супутникові знімки, які дозволяють краще оцінити втрати росіян на авіабазі "Бєлая" в Іркутській області в межах спецоперації СБУ. Відповідні фото оприлюднив GEOINT-консультант Кріс Біггерс.

СБУросійсько-українська війнаавіаРосія
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