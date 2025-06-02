ЗМІ: Мединський назвав вимогу України повернути депортованих дітей "шоу для європейських бабусь"
Глава російської делегації Володимир Мединський під час переговорів у Стамбулі зневажливо відреагував на вимогу України повернути депортованих до Росії українських дітей. Він нібито назвав передачу списку дітей "шоу для бездітних європейських бабусь".
Джерело: журналіст "The Economist" Олівер Керрол у соцмережі X, посилаючись на джерело, обізнане з перебігом переговорів у Стамбулі.
Деталі: За словами джерела, коли українська сторона передала росіянам список сотень депортованих дітей, Мединський відповів:
"Не влаштовуйте шоу для сентиментальних європейських бабусь, у яких немає власних дітей".
Ukrainian side passed on list of 100s of children deported to Russia. A source with knowledge of the exchanges says head of Russian delegation Vladimir Medinsky responded thus: “Don’t put on a show for bleeding-heart European old ladies with no children of their own" (2/3)— Oliver Carroll (@olliecarroll) June 2, 2025
Нагадаємо:
- 2 червня під час пернговорів у Стамбулі Українська сторона передала список депортованих дітей, яких Росія має повернути.
- Перед переговорами з росіянами перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.
- Раніше ми також повідомляли, з якими пропозиціями делегація України вирушила до Стамбула.