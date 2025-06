ЗМІ: Мединський назвав вимогу України повернути депортованих дітей "шоу для європейських бабусь"

Глава російської делегації Володимир Мединський під час переговорів у Стамбулі зневажливо відреагував на вимогу України повернути депортованих до Росії українських дітей. Він нібито назвав передачу списку дітей "шоу для бездітних європейських бабусь".

Джерело: журналіст "The Economist" Олівер Керрол у соцмережі X, посилаючись на джерело, обізнане з перебігом переговорів у Стамбулі.

Деталі: За словами джерела, коли українська сторона передала росіянам список сотень депортованих дітей, Мединський відповів:

"Не влаштовуйте шоу для сентиментальних європейських бабусь, у яких немає власних дітей".

Ukrainian side passed on list of 100s of children deported to Russia. A source with knowledge of the exchanges says head of Russian delegation Vladimir Medinsky responded thus: “Don’t put on a show for bleeding-heart European old ladies with no children of their own" (2/3)