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ЗМІ: Мединський назвав вимогу України повернути депортованих дітей "шоу для європейських бабусь"

Анастасія ПроцПонеділок, 2 червня 2025, 17:39
ЗМІ: Мединський назвав вимогу України повернути депортованих дітей шоу для європейських бабусь
Мединський. фото: Getty Images

Глава російської делегації Володимир Мединський під час переговорів у Стамбулі зневажливо відреагував на вимогу України повернути депортованих до Росії українських дітей. Він нібито назвав передачу списку дітей "шоу для бездітних європейських бабусь".

Джерело: журналіст "The Economist" Олівер Керрол у соцмережі X, посилаючись на джерело, обізнане з перебігом переговорів у Стамбулі.

Деталі: За словами джерела, коли українська сторона передала росіянам список сотень депортованих дітей, Мединський відповів:

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"Не влаштовуйте шоу для сентиментальних європейських бабусь, у яких немає власних дітей".

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Нагадаємо: 

  • 2 червня під час пернговорів у Стамбулі Українська сторона передала список депортованих дітей, яких Росія має повернути.
  • Перед переговорами з росіянами перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії.
  • Раніше ми також повідомляли, з якими пропозиціями делегація України вирушила до Стамбула.

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