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РосЗМІ опублікували текст "меморандуму": серед вимог – вибори та вихід з 4-ох областей

Тетяна ОлійникПонеділок, 2 червня 2025, 19:49
РосЗМІ опублікували текст меморандуму: серед вимог – вибори та вихід з 4-ох областей
Фото - getty images

Російські державні інформаційні агентства ввечері 2 червня опублікували текст російського "меморандуму про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню.

Джерело: ТАСС

Деталі: Зокрема Росія вимагає виведення українських військ із Запорізької, Донецької, Луганської і Херсонської областей, як умова припинення вогню.

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Також йдеться про нейтралітет України, що передбачає відмову від вступу у військові союзи та заборону на розміщення на території України іноземних формувань.

У переліку згадують ще припинення вогню, підтвердження, що Україна не володітиме ядерною зброєю, розпуск українських "націоналістичних формувань" та обмеження чисельності ЗСУ.

Російській мові пропонують надати статус офіційної й "забезпечити свободу російськомовного населення".

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Також у документі йдеться про:

  • зняття всіх санкцій і відмову від запровадження нових;
  • відмову від "взаємних претензій" у зв'язку із завданими в бойових діях збитками;
  • зняття обмежень щодо УПЦ МП;
  • поетапне відновлення дипломатичних та економічних зв'язків з РФ, зокрема і з "третіми державами". 

У другому розділі РФ назвала так звані умови припинення вогню у двох варіантах. У першому йдеться про початок виходу ЗСУ із Запорізької, Донецької, Луганської і Херсонської областей.

Другий варіант назвали "пакетною пропозицією" і до нього увійшло: 

  • заборона на передислокацію ЗСУ;
  • припинення мобілізації та початок демобілізації;
  • припинення закордонних поставок зброї, у тому числі надання розвідданих та супутникового зв'язку;
  • заборона на розміщення іноземної воєнної допомоги на території України;
  • гарантії на відмову від "диверсій та підривної діяльності на території РФ";
  • взаємна амністія політв'язнів;
  • оголошення дати проведення виборів президента та Верховної ради, що мають відбутися начебто не пізніше, ніж за сто днів після скасування воєнного стану.

Для прийняття документа "пропонують" оголосити 2-3 денне перемир'я для збору в "сірій зоні" тіл загиблих та влаштувати передачу Україні 6000 тіл загиблих військовослужбовців. 

Нагадаємо: 

  • Зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня.
  • За підсумками переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовились про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців. 

переговориРосія
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