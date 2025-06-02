РосЗМІ опублікували текст "меморандуму": серед вимог – вибори та вихід з 4-ох областей

Російські державні інформаційні агентства ввечері 2 червня опублікували текст російського "меморандуму про врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню.

Джерело: ТАСС

Деталі: Зокрема Росія вимагає виведення українських військ із Запорізької, Донецької, Луганської і Херсонської областей, як умова припинення вогню.

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Також йдеться про нейтралітет України, що передбачає відмову від вступу у військові союзи та заборону на розміщення на території України іноземних формувань.

У переліку згадують ще припинення вогню, підтвердження, що Україна не володітиме ядерною зброєю, розпуск українських "націоналістичних формувань" та обмеження чисельності ЗСУ.

Російській мові пропонують надати статус офіційної й "забезпечити свободу російськомовного населення".

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Також у документі йдеться про:

зняття всіх санкцій і відмову від запровадження нових;

відмову від "взаємних претензій" у зв'язку із завданими в бойових діях збитками;

зняття обмежень щодо УПЦ МП;

поетапне відновлення дипломатичних та економічних зв'язків з РФ, зокрема і з "третіми державами".

У другому розділі РФ назвала так звані умови припинення вогню у двох варіантах. У першому йдеться про початок виходу ЗСУ із Запорізької, Донецької, Луганської і Херсонської областей.

Другий варіант назвали "пакетною пропозицією" і до нього увійшло:

заборона на передислокацію ЗСУ;

припинення мобілізації та початок демобілізації;

припинення закордонних поставок зброї, у тому числі надання розвідданих та супутникового зв'язку;

заборона на розміщення іноземної воєнної допомоги на території України;

гарантії на відмову від "диверсій та підривної діяльності на території РФ";

взаємна амністія політв'язнів;

оголошення дати проведення виборів президента та Верховної ради, що мають відбутися начебто не пізніше, ніж за сто днів після скасування воєнного стану.

Для прийняття документа "пропонують" оголосити 2-3 денне перемир'я для збору в "сірій зоні" тіл загиблих та влаштувати передачу Україні 6000 тіл загиблих військовослужбовців.

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