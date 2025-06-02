Зеленський: Із 6000 тіл військових, що хочуть передати України росіяни, тільки 15% опізнаних

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що із 6000 тіл військових, які РФ хоче передати Україні лише 15% опізнаних.

Джерело: онлайн-брифінг Зеленського

Пряма мова: "Росіяни заявили, що готові передати тіла наших загиблих воїнів, але тут дуже ретельно потрібно вивчити це питання, і я сказав про це міністру оборони Умєрову.

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Тому що, як мені стало відомо, опізнаних, з цих 6000 – 15%, це дуже важливо все перевірити, всіх наших треба забрати обов’язково. Утім в нас вже був один раз момент, коли вони передавали тіла і там передавали, в тому числі тіла своїх російських убитих солдатів".

Що передувало:

На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів.