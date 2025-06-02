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Зеленський: Росія на перемовинах визнала, що викрала дітей

Тетяна ОлійникПонеділок, 2 червня 2025, 22:46
Зеленський: Росія на перемовинах визнала, що викрала дітей
Фото ілюстративне - getty images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська делегація фактично визнала, що Росія викрала українських дітей, втім відмовилась говорити про точну кількість.

Джерело: брифінг Зеленського 2 червня

Деталі: За словами Зеленського, Україна передала РФ список з майже 400 дітей, вони запропонували "щось напрацювати" щодо 10 дітей.

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Також президент підтвердив, що росіяни на перемовинах сказали, аби "Україна не влаштовувала шоу для бездітних європейських бабусь" у питанні повернення дітей.

Пряма мова: "Ми їм сказали, що вони вкрали двадцять тисяч дітей. А вони сказали, що не вкрали двадцять тисяч. Максимум питання про сотні... Я думаю, що це важлива фіксація. Не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей. Важливо, що факт зафіксований".

Що передувало: 

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За даними журналіста "The Economist", глава російської делегації Володимир Мединський під час переговорів у Стамбулі зневажливо відреагував на вимогу України повернути депортованих до Росії українських дітей. Він назвав передачу списку дітей "шоу для бездітних європейських бабусь".

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