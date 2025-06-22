США в Ірані застосували бомби для пробиття бункерів – ЗМІ

Сполучені Штати застосували бомбу, відому як "bunker buster" ("знищувач бункерів"), для ударів по ядерних об’єктах в Ірані.

Джерело: CNN з посиланням на двох обізнаних співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовники американського телеканалу заявили, що під час удару по іранських ядерних об’єктах США використали бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), відому як "bunker buster" ("знищувач бункерів").

Реклама:

В інформаційній довідці Військово-повітряних сил США зазначено, що MOP – це 13,6-тонна бомба, заряджена 2,7 тоннами вибухівки. Вона створена для того, щоб "діставати й знищувати зброю масового ураження противників, заховану в добре захищених об’єктах".

Єдиними літаками, здатними нести ці бомби, є американські стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit.

Точна кількість скинутих MOP невідома. Зазначається, що удари в суботу, 21 червня, стали першим відомим випадком оперативного застосування цієї бомби.

РЕКЛАМА:

Зауважимо, після того, як США вдарили по ядерних об’єктах Ірану, Трамп застеріг цю країну від "будь-якої помсти".

У своєму зверненні до нації американський президент заявив, що метою США було "знищення можливостей зі збагачення ядерних матеріалів в Ірані й усунення ядерної загрози від держави, яка є головним спонсором тероризму у світі".

Також він запевнив, що ключові ядерні об’єкти в Ірані "повністю й остаточно знищені".

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна "залишає за собою всі можливі варіанти для захисту".

Про те, як Трамп приймав рішення про нанесення ударів по Ірану – можна почитати у статті "Ніхто не знає, що я хочу зробити": як Трамп готує рішення про війну США з Іраном.