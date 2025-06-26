Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Європі вважають, що США не знищили запаси збагаченого урану Ірану – FT

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 червня 2025, 17:20
У Європі вважають, що США не знищили запаси збагаченого урану Ірану – FT
фото: Getty Images

Видання Financial Times написало, що за попередніми оцінками розвідки, наданими європейським урядам, запаси високозбагаченого урану в Ірані залишилися в основному недоторканими після ударів США по іранських основних ядерних об'єктах.

Джерело: Financial Times з посиланням на двох неназваних посадовців, передає "Європейська правда"

Деталі: Як твердять співрозмовники видання, розвіддані вказують на те, що запаси Ірану в 408 кг урану, збагаченого майже до бойового рівня, на момент атаки минулих вихідних не були зосереджені у Фордо, одному з двох основних місць збагачення. За оцінками, вони були розподілені по різних інших місцях.

Реклама:

Ці висновки ставлять під сумнів твердження президента США Дональда Трампа про те, що бомбардування "знищило" ядерну програму Ірану. 

Співрозмовники видання сказали, що уряди ЄС все ще чекають на повний звіт розвідки про масштаби збитків, завданих об'єкту у Фордо, що був побудований глибоко під горою поблизу священного міста Кум. За їхніми словами, один з попередніх звітів вказував на "значні збитки, але не повне руйнування".

Іранські посадовці натякнули, що запаси збагаченого урану були вивезені до бомбардування США, яке відбулося через кілька днів ізраїльських ударів по країні.

РЕКЛАМА:

Трамп не приймає попередню оцінку американських розвідок, яка просочилася в американські ЗМІ, згідно з якою ядерна програма Ірану була відкинута лише на кілька місяців внаслідок бомбардувань.

Ізраїльська комісія з атомної енергії заявила цього тижня, що, за її оцінками, удари США та Ізраїлю "відкинули Іран на багато років назад у розвитку ядерної зброї".

Однак експерти попередили, що якщо Тегеран зберіг свої запаси збагаченого урану і встановив сучасні центрифуги на прихованих об'єктах, він все ще може мати можливість виробляти розщеплювальний матеріал, необхідний для створення зброї. 

Що було раніше: Напередодні американський президент порівняв удари США по іранських ядерних об'єктах з бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі під час Другої світової війни.

ІранСШАядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 111 боїв – Генштаб
У Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини
ЄС і Україна погодили новий формат торгівлі на заміну "торговельного безвізу"
У "Дії" з’явилася послуга заміни техпаспорта авто онлайн
фотоПісля звільнення родина начальника Херсонської МВА Мрочка придбала маєток під Києвом – ЗМІ
В Україні розробили набої для знищення дронів
Усі новини...
Іран
Лідер Ірану Хаменеї звернувся до народу і привітав з перемогою над Ізраїлем і США
Віткофф: створення Іраном ядерної зброї – неприпустима червона лінія
Директор ЦРУ підтвердив серйозну шкоду, завдану іранській ядерній програмі
Останні новини
05:44
Netflix транслюватиме космічні програми NASA – старт уже цього літа
04:32
Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
04:01
Через скорочення фінансування USAID може загинути понад 14 млн людей до 2030 року – дослідження
03:15
Оновлено, ФотоРосія завдала чотирьох ударів по Запоріжжю: пошкоджено підприємство та житлові будинки
02:51
Трамп скасував економічні санкції проти Сирії
01:49
тенісПерша сенсація Вімблдону: дев'ятий сіяний росіянин вилетів у стартовому матчі
01:31
відеоУ тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленко
00:39
США схвалили продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб на понад півмільярда доларів
23:59
Кличко зберігає статус найкращого боксера за всю історію України: на якому місці Усик
23:58
Картини українських художників, які мала знищити радянська влада, покажуть у Національному художньому музеї
Усі новини...
Реклама:
Реклама: