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ЗМІ: Білий дім рекомендує припинити фінансування розслідування злочинів РФ в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 26 червня 2025, 21:43
ЗМІ: Білий дім рекомендує припинити фінансування розслідування злочинів РФ в Україні
Фото - getty images

Білий дім рекомендував припинити фінансування з боку США майже двох десятків програм, які займаються розслідуванням воєнних злочинів у різних державах, зокрема М'янмі, Сирії та Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За інформацією Reuters, адміністративно-бюджетне управління Білого дому в середу надіслало Державному департаменту листа з пропозиціями припинити фінансування низки програм.

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Три джерела розповіли агентству, що кілька програм, які планується припинити, реалізують проєкти з притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Це зокрема проєкт Global Rights Compliance, який допомагає збирати докази воєнних злочинів і злочинів проти людяності по всій Україні, таких як сексуальне насильство і тортури.

Інша програма – Legal Action Network, група юридичної допомоги, яка підтримує місцеві зусилля з притягнення до відповідальності російських підозрюваних у воєнних злочинах в Україні, повідомили джерела Reuters.

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Наразі невідомо, чи виконають рекомендацію Білого дому в Державному департаменті, але в ній викладені строгі вимоги для обґрунтування, що саме й чому потрібно зберегти.

За словами одного джерела Reuters, держсекретар США Марко Рубіо може виступити за збереження важливих програм, таких як допомога в переслідуванні воєнних злочинів в Україні.

Адміністрація президента Дональда Трампа заморозила, а потім скоротила мільярди доларів зовнішньої допомоги після початку роботи, заявивши, що вони не відповідають інтересам США.

У березні Сполучені Штати офіційно повідомили Євроюст про вихід із міжнародної групи, створеної для розслідування дій керівництва держав, відповідальних за повномасштабне вторгнення в Україну.

СШАросійсько-українська війна
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