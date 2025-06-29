Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партія коаліції Німеччини розпочне процедуру заборони ультраправої "АдН"

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 29 червня 2025, 18:46
Партія коаліції Німеччини розпочне процедуру заборони ультраправої АдН
протест проти АдН у Німеччині, ілюстративне фото Getty Images

Делегати з'їзду Соціал-демократичної партії Німеччини одностайно схвалили пропозицію про підготовку процедури заборони ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Zeit

Деталі: Ухвалена СДПН пропозиція передбачає, що спочатку робоча група на федеральному рівні та рівні земель збере докази неконституційності ультраправої "АдН".

Реклама:

Якщо доказів буде достатньо, вони будуть передані до Федерального конституційного суду Німеччини, причому керівництво соціал-демократів упевнене, що це вдасться.

Окремо в резолюції вказано, що заборона ультраправої партії "жодним чином не може замінити політичну дискусію з її ідеями", тож ідеться і про протидію ультраправим політикам.

Лідер СДПН Ларс Клінгбайль на зʼїзді заявив, що заборона "АдН" є "нашим історичним завданням".

РЕКЛАМА:

Процедуру заборони політичної партії у Федеральному конституційному суді Німеччини може ініціювати федеральний уряд або будь-яка з двох палат парламенту.

Що передувало: Заклики до заборони партії посилилися після того, як на початку цього місяця Федеральний відомство захисту конституції (BfV) почав класифікувати "АдН" як "підтверджену правоекстремістську" організацію, підвищивши її статус з "підозрюваної".

Однак згодом BfV призупинило класифікацію, поки "АдН" продовжує судовий процес. До винесення рішення адміністративним судом Кельна відомство продовжуватиме розглядати партію як "підозрювану".

Детальніше читайте у статті: Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію.

Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генштаб: Українські дрони уразили підприємство з виробництва "Шахедів" під Москвою
Унаслідок російської атаки на Київ пошкоджено консульський відділ посольства Польщі
"Випав із вікна": у Росії помер віцепрезидент "Транснєфті"
Після масованої атаки РФ повітря в Києві дуже забруднене
Повітряні сили знешкодили 478 цілей з 550 дронів і ракет, якими атакувала Росія
Росія стала першою країною, яка визнала режим Талібану
Усі новини...
Німеччина
Глава МЗС Німеччини застеріг від недооцінки загрози РФ для своєї країни
Німецькі винищувачі вилітали на перехоплення розвідувального літака РФ
Мерц не хоче говорити з Путіним, бо той лише посилює обстріли
Останні новини
13:02
Електромобілі охопили 96,9% авторинку Норвегії в червні 2025 року
12:58
тенісНа Вімблдоні збирають кошти для фонду Балтачі. Олена народилась у Києві, її доля склалася трагічно
12:41
Макрон і Трамп говорили ввечері 3 липня – серед тем була Україна
12:40
фото, відео, доповненоНічний ракетно-дроновий удар: у Києві гасять пожежі, постраждали 26 людей
12:36
ОГП: Двоє братів налагодили незаконну схему переведення військових із бойових частин у тил
12:35
Міноборони кодифікувало новий дрон R-34-T із лазерним наведенням для боєприпасів
12:33
Випускників українських медичних вишів вперше розподілили на навчання в інтернатурі за рейтингом
12:33
Через спеку споживання електроенергії в Україні зросло
12:20
Окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури у Кривому Розі: вирує пожежа, 3 постраждалих
12:19
Генштаб: Українські дрони уразили підприємство з виробництва "Шахедів" під Москвою
Усі новини...
Реклама:
Реклама: