Партія коаліції Німеччини розпочне процедуру заборони ультраправої "АдН"

протест проти АдН у Німеччині, ілюстративне фото Getty Images

Делегати з'їзду Соціал-демократичної партії Німеччини одностайно схвалили пропозицію про підготовку процедури заборони ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Zeit

Деталі: Ухвалена СДПН пропозиція передбачає, що спочатку робоча група на федеральному рівні та рівні земель збере докази неконституційності ультраправої "АдН".

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Якщо доказів буде достатньо, вони будуть передані до Федерального конституційного суду Німеччини, причому керівництво соціал-демократів упевнене, що це вдасться.

Окремо в резолюції вказано, що заборона ультраправої партії "жодним чином не може замінити політичну дискусію з її ідеями", тож ідеться і про протидію ультраправим політикам.

Лідер СДПН Ларс Клінгбайль на зʼїзді заявив, що заборона "АдН" є "нашим історичним завданням".

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Процедуру заборони політичної партії у Федеральному конституційному суді Німеччини може ініціювати федеральний уряд або будь-яка з двох палат парламенту.

Що передувало: Заклики до заборони партії посилилися після того, як на початку цього місяця Федеральний відомство захисту конституції (BfV) почав класифікувати "АдН" як "підтверджену правоекстремістську" організацію, підвищивши її статус з "підозрюваної".

Однак згодом BfV призупинило класифікацію, поки "АдН" продовжує судовий процес. До винесення рішення адміністративним судом Кельна відомство продовжуватиме розглядати партію як "підозрювану".

Детальніше читайте у статті: Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію.