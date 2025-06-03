Росіяни вдарили по центру Сум: 3 загиблих, 25 поранених

Російські війська у вівторок вдарили по центральній частині міста Суми з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) дальньої дії. Повідомляється про 3 загиблих та 25 поранених, з них 3 дітей і троє дорослих перебувають у важкому стані.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram, видання "Кордон.Медіа" у Facebook, ДСНС, в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар у Telegram

Дослівно: "Ворог поцілив в автівки у центрі Сум. Попередньо, є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі".

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Деталі: Влада повідомляє, що тип зброї встановлюється, наслідки атаки зʼясовуються. На місці працюють рятувальники.

За даними "Кордон.Медіа", загинула людина, щонайменше троє – поранені внаслідок атаки по Сумах.

Оновлено. Пізніше у Сумській ОВА підтвердили, що внаслідок ворожого удару в центрі Сум загинула одна людина. "Є багато поранених. Людей доставляють до медичних закладів обласного центру", - зазначили в ОВА.

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Сумська ОВА повідомила, що внаслідок ворожої атаки загинули 2 людей, близько 20 людей постраждали, серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані.

Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки.

Розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки ворога.

В ДСНС повідомили, що внаслідок удару по Сумах загинули 3 людей.

В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.

Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок – без масштабних руйнувань і загорання. А також 3 приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки та одна з будівель лікарні. Триває обстеження територій.

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що 3 та 4 червня оголошено Днями жалоби у Сумській міській територіальній громаді.

Сумська ОВА, посилаючись на дані керівника робіт із ліквідації наслідків НС Станіслава Полякова повідомила про п'ять влучань у трьох районах міста.

Зазначається, що троє людей загинуло, 25 – отримали поранення (троє дітей і троє дорослих перебувають у важкому стані).

У штабі з постраждалими працюють представники структурних підрозділів міської ради та поліції, благодійних організацій. Комунальники, рятувальники та волонтери готуються розпочати аварійно-ремонтні роботи.