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Удар по Сумах завдала російська РСЗВ дальньої дії

Станіслав ПогоріловВівторок, 3 червня 2025, 10:40
Удар по Сумах завдала російська РСЗВ дальньої дії
фото: "Кордон Медіа"

У вівторок вранці російські загарбники вдарили по місту Суми з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) дальньої дії, внаслідок чого є загиблі і поранені.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram, видання "Кордон Медіа" у Facebook, президент Володимир Зеленський у Facebook

Дослівно: "Попередньо, в обласному центрі сьогодні близько 9 ранку було 5 влучань з РСЗВ дальньої дії".

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Оновлено. Президент Володимир Зеленський також заявив, що росіяни атакували місто з реактивної артилерії. "Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних", - зазначив він.

За його словами, зараз триває рятувальна операція. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих. Президент висловив співчуття рідним та близьким.

Усі служби задіяні, щоб допомогти всім постраждалим.

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"Відомо про щонайменше один снаряд РСЗВ, що не розірвався. Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі. Все, що треба знати про російське "бажання" закінчити цю війну", - написав Зеленський.

Що було раніше: Російські війська вранці у вівторок вдарили по центральній частині міста Суми. Повідомляється про 2 загиблих та 20 поранених, серед яких 17 річна дитина. Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки. Розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки ворога.

Сумиросійсько-українська війнажертви
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