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"РЖД" після обвалу мосту в Брянській області радить пасажирам не спати головою до вікна – росЗМІ

Анастасія ПроцВівторок, 3 червня 2025, 10:51
РЖД після обвалу мосту в Брянській області радить пасажирам не спати головою до вікна – росЗМІ
фото: Astra

Після обвалу мосту на пасажирський потяг у Брянській області, внаслідок якого загинули семеро людей і понад 100 постраждали, "Російські залізниці"провели інструктаж для працівників. Пасажирам тепер рекомендують лягати головою до дверей або виходу з купе, а не до вікна.

Джерело: пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Згідно з новими рекомендаціями, пасажирам плацкартних вагонів радять лягати головою до дверей або виходу, а не до вікна.

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Водночас у Федеральній пасажирській компанії (ФПК), що входить до структури РЖД, заявили, що офіційні інструкції для провідників не змінювали.

Нагадаємо: у ніч на 1 червня у російській Брянській області сталося обвалення моста з автомобілями, імовірно, в цей час під мостом проїжджав пасажирський потяг, внаслідок аварії 7 загиблих та близько 70 постраждалих.

Росіязалізниця
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