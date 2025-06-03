Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Під час президентства Навроцького відносини між Україною і Польщею стануть жорсткішими – експосол

Євген Будерацький, Валентина РоманенкоВівторок, 3 червня 2025, 11:33
Під час президентства Навроцького відносини між Україною і Польщею стануть жорсткішими – експосол
Андрій Дещиця. фото посольства України в Польщі

Колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця вважає, що після того, як Кароль Навроцький переміг на виборах президента відносини України з Польщею стануть більш жорсткими.

Джерело: Андрій Дещиця в подкасті УП "Кляті питання"

Пряма мова: "Я думаю, що апокаліпсису не наступить і кардинально все одразу не зміниться. Очевидно, буде жорсткіше співпрацювати з Польщею, бо Навроцький – представник правої партії і сам по собі консервативний, націоналістично налаштований".

Реклама:

Деталі: За словами експосла, варто зважати, що майбутній президент Польщі на виборах залучився підтримкою крайньоправих партій, які підтримали його на рівні 80%.

РЕКЛАМА:

Він нагадав, що був вісім років послом у Польщі і за той час відверто антиукраїнської риторики практично не лунало.

Пряма мова: "Зараз у Польщі перебуває велика кількість українців і у поляків, бажають вони цього чи ні, присутній український фактор. І декому він заважає, особливо тим верствам населення, які самі розраховують на соціальну допомогу. Хоча насправді приблизно 80-85% українців, які перебувають у Польщі, працюють і привносять свою користь польському бюджеті".

На думку експосла, також не слід виключати того, що в Польщі активно працює російська пропаганда, яка роздмухує серед суспільства конфліктні теми у відносинах з Україною.

Попри проблеми, які існують у відносинах між державами, Дещиця підкреслює, що українській владі потрібно співпрацювати з польською стороною, знаходити спільні точки дотику та наголошувати на тих позиціях, які вигідні для обох держав.

Передісторія:

  • За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, підтримуваний правою опозицією Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.
  • Нардепка фракції "Євросолідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка очолює парламентський комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу, вважає, що обрання Кароля Навроцького президентом Польщі може ускладнити процес вступу України в ЄС.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Детальніше читайте у статті "Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького"

Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Побили і насильно привезли в ТЦК: за примусову мобілізацію ДБР оголосило підозру трьом військовим
До США прибула делегація України для обговорення санкцій і оборонної підтримки
оновлено, фото, відеоРосіяни вдарили по центру Сум: 3 загиблих, 25 поранених
Росія атакувала 112-ма безпілотниками: ППО знешкодила 75 дронів, є влучання
Росіяни окупували Костянтинівку на Сумщині: під загрозою сусідні села – DeepState
Умєров: Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, щоб створити "картинку дипломатії"
Усі новини...
Польща
"Польський Трамп" Кароль Навроцький переміг на виборах президента. Чого чекати Україні? Пояснює Андрій Дещиця
"Польський Трамп" Кароль Навроцький переміг на виборах президента. Чого чекати Україні? Пояснює Андрій Дещиця
У Верховній Раді прогнозують, що вибір поляків у голосуванні за президента ускладнить шлях України в ЄС
Останні новини
14:06
Україну прогріє до 31°, подекуди дощі і грози
14:06
"Це треба сприймати нормально": Ігнат розповів про втрати та ефективність винищувачів F-16
14:02
У Метрополітен-опера покажуть постановку про депортованих українських дітей
13:54
Росіяни атакували мобільне містечко дорожників на Харківщині: є загиблий та поранений
13:53
боксУсик випередив Холіфілда в рейтингу найстарших чемпіонів світу в надважкій вазі
13:49
Російська пропаганда вигадала особисту зустріч Мединского і Умєрова у Стамбулі – ЦПД
13:41
"Гроші закінчуються": у РФ знижують "підйомні" для росіян, які йдуть на війну в Україну
13:40
Більше не самотня: у лелеченяти Катрусі, яку Грицик виніс із гнізда, з’явився новий "брат"
13:37
Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва
13:33
Тривалість повітряних тривог в українських ТЦ впала до найнижчого рівня з 2023 року
Усі новини...
Реклама:
Реклама: