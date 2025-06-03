Під час президентства Навроцького відносини між Україною і Польщею стануть жорсткішими – експосол

Колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця вважає, що після того, як Кароль Навроцький переміг на виборах президента відносини України з Польщею стануть більш жорсткими.

Джерело: Андрій Дещиця в подкасті УП "Кляті питання"

Пряма мова: "Я думаю, що апокаліпсису не наступить і кардинально все одразу не зміниться. Очевидно, буде жорсткіше співпрацювати з Польщею, бо Навроцький – представник правої партії і сам по собі консервативний, націоналістично налаштований".

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Деталі: За словами експосла, варто зважати, що майбутній президент Польщі на виборах залучився підтримкою крайньоправих партій, які підтримали його на рівні 80%.

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Він нагадав, що був вісім років послом у Польщі і за той час відверто антиукраїнської риторики практично не лунало.

Пряма мова: "Зараз у Польщі перебуває велика кількість українців і у поляків, бажають вони цього чи ні, присутній український фактор. І декому він заважає, особливо тим верствам населення, які самі розраховують на соціальну допомогу. Хоча насправді приблизно 80-85% українців, які перебувають у Польщі, працюють і привносять свою користь польському бюджеті".

На думку експосла, також не слід виключати того, що в Польщі активно працює російська пропаганда, яка роздмухує серед суспільства конфліктні теми у відносинах з Україною.

Попри проблеми, які існують у відносинах між державами, Дещиця підкреслює, що українській владі потрібно співпрацювати з польською стороною, знаходити спільні точки дотику та наголошувати на тих позиціях, які вигідні для обох держав.

Передісторія:

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, підтримуваний правою опозицією Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

Нардепка фракції "Євросолідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка очолює парламентський комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу, вважає, що обрання Кароля Навроцького президентом Польщі може ускладнити процес вступу України в ЄС.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Детальніше читайте у статті "Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького"