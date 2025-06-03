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По всій Україні знову оголошували тривогу через зліт носія "Кинджала"

Валентина РоманенкоВівторок, 3 червня 2025, 14:28
По всій Україні знову оголошували тривогу через зліт носія Кинджала
фото Getty Images

По всій території України вдень 3 червня вдруге оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії винищувача МіГ-31К, потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили в соцмережах, мапа тривог

Дослівно ПС ЗСУ: "Увага! Ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К!".

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Деталі: О 14.41 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Сумщині.

О 14.53 ПС сповістили про відбій ракетної небезпеки крім Сумської, Донецької областей, де зберігається загроза тактичної авіації.

Що передувало: Раніше, о 9.50 вівторка влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України через зліт в Росії винищувача МіГ-31К.

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Згодом повітряники повідомили про швидкісну ціль на Київ. За пів години було оголошено відбій.

За даними місцевої влади, ворог ударив "Кинджалом" по Миколаєву, на щастя, без жертв та потерпілих.

повітряна тривога
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