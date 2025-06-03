По всій Україні знову оголошували тривогу через зліт носія "Кинджала"

По всій території України вдень 3 червня вдруге оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії винищувача МіГ-31К, потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили в соцмережах, мапа тривог

Дослівно ПС ЗСУ: "Увага! Ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К!".

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Деталі: О 14.41 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Сумщині.

О 14.53 ПС сповістили про відбій ракетної небезпеки крім Сумської, Донецької областей, де зберігається загроза тактичної авіації.

Що передувало: Раніше, о 9.50 вівторка влада оголошувала повітряну тривогу по всій території України через зліт в Росії винищувача МіГ-31К.

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Згодом повітряники повідомили про швидкісну ціль на Київ. За пів години було оголошено відбій.

За даними місцевої влади, ворог ударив "Кинджалом" по Миколаєву, на щастя, без жертв та потерпілих.