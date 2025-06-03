Атака на Суми: кількість жертв зросла до 4

У лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані після атаки окупантів на Суми. Чоловік став четвертою жертвою ворожої атаки.

Джерело: пресслужба Сумської ОВА

Дослівно: "На жаль, маємо ще одну втрату серед постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки ворога на Суми.

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У лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані. Його 7-річна донька – важкопоранена".

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