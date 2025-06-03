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Чубаров закликав росіян терміново покинути Крим: "Можете не встигнути"

Валентина РоманенкоВівторок, 3 червня 2025, 17:57
Чубаров закликав росіян терміново покинути Крим: Можете не встигнути
Ілюстрація представництва президента України в Автономній Республіці Крим

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наполегливо рекомендує громадянам РФ, які незаконно перебувають на території тимчасово окупованого Криму, невідкладно покинути півострів.

Джерело: Чубаров у зверненні в Telegram

Пряма мова: "Спеціально записую звернення російською мовою, щоб було зрозуміло громадянам Росії, які незаконно перебувають на території окупованого Криму. Йдеться про тих, хто оселився в Криму з 27 лютого 2014 року по сьогоднішній день. А також про тих, хто перебуває нині в окупованому Криму, так би мовити, "на відпочинку".

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Як ви вже усвідомлюєте, незаконно збудований Керченський міст, який пов'язує окупований Крим із територією країни агресора - Росії, скоро буде знесено. І ви можете опинитися у своєрідному "мішку". Тому я настійно рекомендую вам терміново покинути півострів і вирушити додому, в Росію, в ті місця, звідки ви незаконно приїхали в окупований Крим".

Деталі: За словами Чубарова, його звернення не пов'язане з бажанням вберегти росіян від реальної небезпеки, на яку вони з власної волі самі наражаються.

"Ні, тут більш прозаїчні причини, пов'язані з підготовкою до деокупації, звільнення Криму. Якщо ви залишитеся до цього часу в Криму, то російські генерали вас обов'язково використають як живий щит для порятунку своїх шкур. Повірте, їм не вперше так чинити.

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Отже, громадяни Росії, які незаконно перебувають в окупованому Криму, не відкладайте на завтра свій від'їзд із Криму. Просто можете не встигнути", - зазначив глава Меджлісу.

Що передувало: Служба безпеки України вранці 3 червня провела спецоперацію, яку готували кілька місяців, і втретє завдала удару по Кримському мосту, цього разу – під водою.

За даними спецслужби, вибухівка потужністю 1100 кг у тротиловому еквіваленті спричинила суттєві пошкодження конструкцій на рівні дна. В СБУ стверджують, що внаслідок підриву міст перебуває в аварійному стані.

Кримокупаціявійна
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