Служба безпеки України вранці 3 червня провела унікальну спецоперацію і втретє завдала удару по Кримському мосту, цього разу – під водою. Операція тривала кілька місяців.

Джерело: СБУ, заява голови СБУ Василя Малюка

Деталі: Зазначається, що О 4:44 ранку СБУ активувала підводні вибухові пристрої, закладені під опорами мосту. За даними спецслужби, вибухівка потужністю 1100 кг у тротиловому еквіваленті спричинила суттєві пошкодження конструкцій на рівні дна. Внаслідок підриву міст перебуває в аварійному стані.

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В СБУ зазначили, що операція була ретельно спланована і не спричинила жертв серед цивільного населення. Плануванням та координацією дій особисто займався голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

Пряма мова Малюка: "Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам РФ немає місця на території нашої держави.

Тому Кримський міст – абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим – це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь".

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СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою!



Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта.



➡ https://t.co/Rf4fR7QDXk pic.twitter.com/wgsS4HoCbc — СБ України (@ServiceSsu) June 3, 2025

Що передувало:

Вранці 3 червня російські окупанти перекривали Кримський міст

Нагадаємо: