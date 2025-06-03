СБУ втретє вразила Кримський міст – цього разу під водою
Служба безпеки України вранці 3 червня провела унікальну спецоперацію і втретє завдала удару по Кримському мосту, цього разу – під водою. Операція тривала кілька місяців.
Джерело: СБУ, заява голови СБУ Василя Малюка
Деталі: Зазначається, що О 4:44 ранку СБУ активувала підводні вибухові пристрої, закладені під опорами мосту. За даними спецслужби, вибухівка потужністю 1100 кг у тротиловому еквіваленті спричинила суттєві пошкодження конструкцій на рівні дна. Внаслідок підриву міст перебуває в аварійному стані.
В СБУ зазначили, що операція була ретельно спланована і не спричинила жертв серед цивільного населення. Плануванням та координацією дій особисто займався голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.
Пряма мова Малюка: "Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам РФ немає місця на території нашої держави.
Тому Кримський міст – абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим – це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь".
СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою!— СБ України (@ServiceSsu) June 3, 2025
Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта.
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Що передувало:
- Вранці 3 червня російські окупанти перекривали Кримський міст
Нагадаємо:
- Спецоперацію Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина" – одну з наймасштабніших і найскладніших диверсійних операцій проти військової авіації Росії, було проведено 1 червня 2025 року.
- Внаслідок операції, за даними СБУ, було уражено 41 російський військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
- У квітні командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа заявив, що Керченський міст, який з’єднує окупований Крим із територією Росії, залишається ціллю для Сил оборони, але наголосив на необхідності зберігати "інформаційну тишу".