Зеленський призначив нового очільника Херсонської МВА

Президент України Володимир Зеленський 3 червня призначив нового очільника Херсонської МВА, ним став Ярослав Шанько.

Джерело: розпорядження на сайті Офісу президента, Шанько в Telegram

Дослівно: "Призначити Шанька Ярослава Вікторовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області".

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Деталі: До свого призначення Шанько працював заступником начальника Херсонської ОВА.

Пряма мова Шанька: "Розумію, що попереду – багато складних завдань. Однак гарантую: порядність, доброчесність та відкритість. Ніяких гучних слів, замість дій. Невдовзі розповім про свої перші кроки на посаді. Пріоритет — захист людей і підтримка наших відважних військових".

Нагадаємо:

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У квітні звільнили попереднього очільника Херсонської ОВА – Романа Мрочка.