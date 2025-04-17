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Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА та розпорядився звільнити голову Херсонської МВА

Тетяна ОлійникЧетвер, 17 квітня 2025, 23:19

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Романа Мрочка з посади начальника Херсонської МВА та укази про призначення керівником Сумської ОВА Олега Григорова, а Луганської ОВА – Олексія Харченка.

Джерело: розпорядження та укази на сайті Офісу президента

Деталі: Зеленський підписав розпорядження про звільнення Романа Мрочка з посади начальника Херсонської МВА.

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Також президент призначив керівником Сумської ОВА Олега Григорова, раніше на цій посаді був Володимир Артюх.

А начальником Луганської ОВА призначили Олексія Харченка, який раніше очолював Сіверськодонецьку МВА. До нього на цій посаді був Артем Лисогор.

Що передувало: 

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  • 13 квітня росіяни завдали два удари з інтервалом у 2 хвилинипо центру Сум, попередньо, ракетою "Іскандер-М" осколково-фугасної дії. Швидкість цієї ракети – понад 2 кілометри за одну секунду.
  • Під час ранкових російських атак по Сумах саме повторний удар балістичною ракетою спричинив велику кількість загиблих та поранених.
  • Міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив голову Сумської ОВА Володимира Артюха в організації зібрання військових 117 бригади для нагородження в центрі Сум 13 квітня.
  • 14 квітня Артюх заперечив, що він був ініціатором нагородження 117 бригади ТрО в конгрес-центру Сум 13 квітня.

Сумська областьЛуганськХерсон
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