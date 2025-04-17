Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА та розпорядився звільнити голову Херсонської МВА

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Романа Мрочка з посади начальника Херсонської МВА та укази про призначення керівником Сумської ОВА Олега Григорова, а Луганської ОВА – Олексія Харченка.

Джерело: розпорядження та укази на сайті Офісу президента

Деталі: Зеленський підписав розпорядження про звільнення Романа Мрочка з посади начальника Херсонської МВА.

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Також президент призначив керівником Сумської ОВА Олега Григорова, раніше на цій посаді був Володимир Артюх.

А начальником Луганської ОВА призначили Олексія Харченка, який раніше очолював Сіверськодонецьку МВА. До нього на цій посаді був Артем Лисогор.

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