Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА та розпорядився звільнити голову Херсонської МВА
Четвер, 17 квітня 2025, 23:19
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Романа Мрочка з посади начальника Херсонської МВА та укази про призначення керівником Сумської ОВА Олега Григорова, а Луганської ОВА – Олексія Харченка.
Джерело: розпорядження та укази на сайті Офісу президента
Деталі: Зеленський підписав розпорядження про звільнення Романа Мрочка з посади начальника Херсонської МВА.
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Також президент призначив керівником Сумської ОВА Олега Григорова, раніше на цій посаді був Володимир Артюх.
А начальником Луганської ОВА призначили Олексія Харченка, який раніше очолював Сіверськодонецьку МВА. До нього на цій посаді був Артем Лисогор.
Що передувало:
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- 13 квітня росіяни завдали два удари з інтервалом у 2 хвилинипо центру Сум, попередньо, ракетою "Іскандер-М" осколково-фугасної дії. Швидкість цієї ракети – понад 2 кілометри за одну секунду.
- Під час ранкових російських атак по Сумах саме повторний удар балістичною ракетою спричинив велику кількість загиблих та поранених.
- Міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив голову Сумської ОВА Володимира Артюха в організації зібрання військових 117 бригади для нагородження в центрі Сум 13 квітня.
- 14 квітня Артюх заперечив, що він був ініціатором нагородження 117 бригади ТрО в конгрес-центру Сум 13 квітня.