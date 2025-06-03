Рютте офіційно запросив Зеленського на саміт НАТО у Гаазі – ЗМІ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у майбутньому саміті Альянсу в Гаазі, що деякий час було під питанням.

Джерело: нідерландське інформагентство ANP з посиланням на джерела, наближені до НАТО, "Європейська правда"

Деталі: Запрошення на саміт Альянсу Рютте нібито передав Зеленському під час зустрічі в понеділок – після якої останній заявив, що Україна буде представлена на саміті НАТО.

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Наразі невідомо, на які саме заходи в межах саміту НАТО запросять українського президента, зазначили джерела ANP.

Раніше обговорювалось, що Зеленський може взяти участь у зустрічі міністрів оборони чи закордонних справ НАТО, у заходах, що не входять до офіційної програми саміту, або ж у вечері для лідерів країн НАТО, організованій королем Нідерландів Віллемом-Олександром.

Співрозмовники ANP наголошують, що глава уряду господаря саміту НАТО – Нідерландів – Дік Схооф, який нещодавно подав у відставку після розпаду коаліції, підтримував запрошення Зеленського.

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ЗМІ писали, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.