Журналісти показали супутникові кадри з наслідками ударів по авіабазі "Бєлая" в РФ
Вівторок, 3 червня 2025, 20:38
Журналісти "Радіо Свобода" показали супутникові знімки з наслідками ураження українськими дронами авіабази "Бєлая" в Іркутській області РФ 1 червня.
Джерело: "Радіо Свобода"
Дослівно: "Аналіз відео та супутникових знімків дозволив Радіо Свобода незалежно підтвердити знищення щонайменше 11 російських стратегічних бомбардувальників в рамках операції СБУ "Павутина" 1 червня 2025 року – 7 Ту-95 (і один, вірогідно, пошкоджений), 4 Ту-22 М3 та один вантажний літак Ан-12, що не належить до стратегічної авіації".
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Деталі: Як повідомляють, на аеродромі "Бєлая" вдалося верифікувати знищення чотирьох Ту-22 і трьох Ту-95. Ще один Ту-95, вірогідно, пошкоджений.
Передісторія:
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- 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", у результаті якої були уражені літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах.
- Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".
- В СБУ офіційно стверджують, що внаслідок ударів FPV-дронами було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад $7 млрд.