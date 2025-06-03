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Журналісти показали супутникові кадри з наслідками ударів по авіабазі "Бєлая" в РФ

Тетяна ОлійникВівторок, 3 червня 2025, 20:38
Журналісти показали супутникові кадри з наслідками ударів по авіабазі Бєлая в РФ
Фото - Радіо свобода

Журналісти "Радіо Свобода" показали супутникові знімки з наслідками ураження українськими дронами авіабази "Бєлая" в Іркутській області РФ 1 червня.

Джерело: "Радіо Свобода"

Дослівно: "Аналіз відео та супутникових знімків дозволив Радіо Свобода незалежно підтвердити знищення щонайменше 11 російських стратегічних бомбардувальників в рамках операції СБУ "Павутина" 1 червня 2025 року – 7 Ту-95 (і один, вірогідно, пошкоджений), 4 Ту-22 М3 та один вантажний літак Ан-12, що не належить до стратегічної авіації".

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Деталі: Як повідомляють, на аеродромі "Бєлая" вдалося верифікувати знищення чотирьох Ту-22 і трьох Ту-95. Ще один Ту-95, вірогідно, пошкоджений.

Передісторія:

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  • 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", у результаті якої були уражені літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах.
  • Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".
  • В СБУ офіційно стверджують, що внаслідок ударів FPV-дронами було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад $7 млрд.

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