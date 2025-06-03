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Єрмак у Вашингтоні заявив Келлогу, що Росію треба змусити скласти зброю силою

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Вівторок, 3 червня 2025, 20:57
Єрмак у Вашингтоні заявив Келлогу, що Росію треба змусити скласти зброю силою
фото: Єрмак у Telegram

Глава ОПУ Андрій Єрмак повідомив про свою зустріч у Вашингтоні зі спецпредставником президета США з питань України Кітом Келлогом.

Джерело: Єрмак у своєму Telegram-каналі, "Європейська правда"

Деталі: Глава Офісу президента відзначив, що зустріч із Келлогом він провів із своєю командою.

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"Обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні. Також говорили про викрадених Росією дітей", – перерахував Єрмак.

За словами Єрмака, він розповів Келлогу, що Росія робить все, аби не припиняти вогонь, і цьому "варто покласти край через силу".

"Україна зробила все, щоб війна припинилася. Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал", – написав Єрмак.

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Він подякував президенту США Дональду Трампу та всьому американському народу і обом партіям за підтримку України.

Українська делегація на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко у вівторок прибула в США для зустрічей з представниками команди президента Дональда Трампа і обговорення низки питань.

За даними ЗМІ, США розчаровані, але не здивовані ультимативними вимогами, які РФ висунула на переговорах у Стамбулі.

Андрій Єрмакросійсько-українська війнаСША
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