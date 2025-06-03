Зеленський змінив командувачів ДШВ та Сил безпілотних систем

Президент Володимир Зеленський 3 червня змінив командувачів Сил безпілотних систем ЗСУ та Десантно-штурмових військ. Очільником Сил безпілотних систем став Роберт Бровді (Мадяр), а ДШВ – Олег Апостол (Формоза).

Джерело: відеозвернення Зеленського, укази президента, Сили безпілотних систем ЗСУ, глава Міноборони Рустем Умєров

Пряма мова Зеленського: "Погоджено призначення Олега Апостола командувачем ДШВ, а Роберта Бровді командувачем Сил безпілотних систем. Це теж більше зосередження на бойових питаннях, успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований".

Реклама:

Деталі: Вадима Сухаревського, який очолював сили безпілотних систем, призначили заступником Командувача оперативного командування "Схід". Його задачею Зеленський назвав модернізацію цього командування.

А Ігоря Скибюка, який був командувачем ДШВ, призначили заступником начальника Генштабу.

За підсумками одного року на посаді Сухаревський написав, що пишається тим, що очолював СБС у перший, найскладніший рік їх становлення.

РЕКЛАМА:

Водночас він додав, що на цьому етапі його бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом: "Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі".

Міністр оборони додав, що досвід роботи Бровді (Мадяра) з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування СБС, а Сухаревський має модернізувати командування "Сході", впроваджуючи нові підходи і зміни.

Бровді (Мадяр) до війни був бізнесменом, займався зернотрейдингом. Його окремий підрозділ БПлА пройшов шлях від роти (2022 рік) до бригади (2024 рік). У 2025 році засновнику підрозділу ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" Роберту Бровді присвоїли звання Героя України.

Полковник Олег Апостол (Формоза) є командиром 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ. Його бригада буда однією із тих, хто здійснював Курську операцію. У 2024 році Апостола призначили заступником головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Читайте також: "Лінія дронів": що це таке і чи зможуть 5 підрозділів зупинити просування росіян