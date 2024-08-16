Прорив кордону, знищення ворога, полонені: ДШВ показали перші години Курської операції
Десантно-штурмові війська поділилися кадрами перших годин операції в Курській області РФ.
Джерело: пресслужба ДШВ
Дослівно: "Розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, робота авіації, артилерії, полонені.
Перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області рф 6 серпня 2024 року. День, який увійде в історію російсько-української війни".
Деталі: Десантники зазначають, що визначальними на початковому етапі операції стали ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша.
Тепер усе залежить від стійкості українського солдата усіх родів військ задіяних в операції, додають у ДШВ.
Нагадаємо: Як відомо з відкритих джерел, ядром Курської операції стали дві бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ – легендарна й потужна львівська 80-та та сформована ще торік чернівецька 82-га. На другому тижні операції до них долучилася частина не менш загартованої 95-ої бригади ДШВ.
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