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Прорив кордону, знищення ворога, полонені: ДШВ показали перші години Курської операції

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 серпня 2024, 07:41
Прорив кордону, знищення ворога, полонені: ДШВ показали перші години Курської операції
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Десантно-штурмові війська поділилися кадрами перших годин операції в Курській області РФ.

Джерело: пресслужба ДШВ

Дослівно: "Розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, робота авіації, артилерії, полонені.

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Перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області рф 6 серпня 2024 року. День, який увійде в історію російсько-української війни".

Деталі: Десантники зазначають, що визначальними на початковому етапі операції стали ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша.

ВІДЕО ДНЯ

Тепер усе залежить від стійкості українського солдата усіх родів військ задіяних в операції, додають у ДШВ.

Нагадаємо: Як відомо з відкритих джерел, ядром Курської операції стали дві бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ – легендарна й потужна львівська 80-та та сформована ще торік чернівецька 82-га. На другому тижні операції до них долучилася частина не менш загартованої 95-ої бригади ДШВ. 

Знати більше: "Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі"

Курська область
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