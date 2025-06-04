На виборах президента Південної Кореї перемагає лідер опозиції

Лідер опозиції Лі Чже Мюн стане наступним президентом Південної Кореї після дострокових виборів, офіційні результати яких свідчать, що він значно випереджає свого головного суперника, який визнав поразку вранці в середу.

Джерело: CNN, Yonhap

Деталі: Yonhap зазначає, що перемога Лі стала визначним поверненням після програшу колишньому президенту Юн Сук Йолю з мінімальним відривом менше одного відсотка на попередніх виборах у 2022 році.

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Кім Мун Су з правлячої консервативної Партії народної сили привітав Лі у своїй промові, заявивши, що він "смиренно приймає рішення народу".

Перемога Лі відбулася рівно через шість місяців після того, як попередній лідер країни оголосив воєнний стан і занурив країну в хаос.

Після підрахунку всіх бюлетенів Лі переміг майже на 3 мільйони голосів, згідно з офіційними результатами, опублікованими Національною виборчою комісією Південної Кореї.

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У виборах взяли участь майже 80% з 44,39 мільйона виборців Південної Кореї, які мають право голосу, це є найвищою явкою на президентських виборах у країні з 1997 року.

CNN пише, що за цими виборами пильно стежили, і вони тепер можуть дати південнокорейцям певну видимість політичної стабільності після пів року невизначеності та потрясінь, оскільки союзник США та економічний гігант долали наслідки кризи воєнного стану.

Видання додає, що це також відбувається на тлі того, що орієнтована на експорт економіка Південної Кореї бореться з глобальними явищами, такими як тарифи президента США Дональда Трампа та потенційна рецесія, і все це відбувалося без постійного лідера.

У своїй промові Лі пообіцяв відновити демократію в країні та відродити економіку.

Що передувало: У Південній Кореї 3 червня стартували дострокові президентські вибори, які стали наслідком гучного імпічменту колишнього глави держави Юн Сук Йоля після його невдалої спроби запровадити воєнний стан наприкінці грудня 2024 року.