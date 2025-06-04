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Вперше очільник Пентагона пропустить засідання "Рамштайну" – АР

Ольга Глущенко Середа, 4 червня 2025, 06:54
Вперше очільник Пентагона пропустить засідання Рамштайну – АР
Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото Getty images

Міністр оборони США вперше за три роки з часу заснування контактної групи для координації військової допомоги Україні, відомої як формат "Рамштайн", не візьме участі в її засіданні.

Джерело: Associated Press з посиланням на американського чиновника

Деталі: Вперше з моменту створення США міжнародної групи для координації військової допомоги Україні три роки тому, керівник Пентагону не буде присутній на зустрічі понад 50 інших лідерів оборони в середу.

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Міністр оборони Піт Гегсет, який у неділю повернувся з конференції з національної безпеки в Сінгапурі, прибуде до Брюсселя лише в середу ввечері, після завершення засідання Контактної групи з питань оборони України.

Американський чиновник на умовах анонімності підтвердив АР, що Гегсет також не братиме участі за допомогою відеозв’язку.

Дослівно АР: "Це останній із серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від війни в Україні.

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І це відбувається одразу після попередження президента Франції Емманюеля Макрона на конференції з безпеки минулих вихідних про те, що США та інші ризикують застосувати небезпечні подвійні стандарти, якщо їхня зосередженість на потенційному конфлікті з Китаєм буде здійснюватися ціною відмови від допомоги Україні".

Передісторія

  • Попередник Гегсета, Ллойд Остін, створив контактну групу після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
  • Відтоді понад 50 країн-членів разом надали Україні близько 126 мільярдів доларів військової допомоги, включаючи понад 66,5 мільярда доларів від США.
  • Під керівництвом Остіна США виконували обов'язки голови групи, а він і голова Об'єднаного комітету начальників штабів відвідували щомісячні зустрічі, які проводилися як особисто, так і через відеозв'язок.

Рамштайнросійсько-українська війнадопомога Україні
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