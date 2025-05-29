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У НАТО анонсували нове засідання "Рамштайну" на наступному тижні

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 травня 2025, 13:40
У НАТО анонсували нове засідання Рамштайну на наступному тижні
фото: Getty Images

Контактна група з питань оборони України, відома як формат "Рамштайн", збереться в штаб-квартирі НАТО наступного тижня. Велика Британія та Німеччина скличуть контактну групу на 4 червня 2025 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбуі Альянсу

Деталі: Попереднє засідання формату "Рамштайн" пройшло 11 квітня в Брюсселі. Його також скликали Велика Британія та Німеччина.

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Британія та Німеччина почали опікуватись "Рамштайном" після зміни президентської адміністрації у Сполучених Штатах. Попередні зустрічі "Рамштайну" за адміністрації Джо Байдена, починаючи з 2022 року, проходили під головуванням США.

Передісторія:

НАТОРамштайнУкраїна
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